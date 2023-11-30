Раз есть полиция, мы в безопасности: как пассажиры станции Уссурийск относятся к охране

Что означает для пассажиров присутствие сотрудников полиции на территории железнодорожного вокзала, своим мнением поделился с ИА UssurMedia председатель общественного совета при ЛО МВД России на станции Уссурийск Дмитрий Юферов.
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