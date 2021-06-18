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Новости авиатранспортного сектора Китая

Портал PRC.TODAY сделал для вас подборку новостей о китайском авиатранспортном секторе. Японский бизнес рассчитывает на возобновление авиасообщения с Китаем, но условия ещё не выполнены (Global Times) – Представители японского бизнеса в среду призвали к возобновлению прямых рейсов между китайскими и японскими городами без карантина, чтобы стимулировать бизнес, поскольку всё больше японских компаний планируют расширяться на … Сообщение Новости авиатранспортного сектора Китая появились сначала на Новостной портал PRC.

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