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Несколько клубов НБА проявляют интерес к Бронни Джеймсу

« Лейкерс » предстоит сократить состав до 15 игроков перед началом регулярного чемпионата. Среди баскетболистов, чье будущее в команде сейчас обсуждается, оказался Бронни Джеймс .

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