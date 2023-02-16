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Пашинян заявил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку новое предложение о подписании мирного договора с Азербайджаном.

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