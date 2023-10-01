Представлен внедорожник с палаткой на крыше

Компания предлагает на выбор два варианта двигателя: 1,5-литровый и 2-литровый. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,35 л на 100 км для 1,5-литрового мотора и 8,83 л на 100 км для 2-литрового мотора.
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