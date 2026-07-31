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Регионы России

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Матч «Ростов» — ЦСКА перенесён в Москву из-за урагана

Матч «Ростов» — ЦСКА перенесён в Москву из-за урагана

Российская Премьер-Лига (РПЛ) сообщила о переносе матча 3-го тура между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА из Ростова-на-Дону в Москву из-за повреждения инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена» после сильного урагана.

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