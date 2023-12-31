Сергей Серебренников поздравляет братчан с Новым годом

Мэр Братска Сергей Серебренников поздравляет горожан с Новым годом. Он отметил, что уходящий 2023-й убедил нас в том, что каждый из нас способен на благие дела и готов совершать добрые поступки, помогать тем, кому нелегко.
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