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Армия РФ продолжает наносить удары возмездия: ракеты ликвидируют объекты ВСУ

Армия РФ продолжает наносить удары возмездия: ракеты ликвидируют объекты ВСУ

Мощнейшие взрывы этой ночью были слышны в Одессе. Ракета попала в нефтебазу. На месте образовался крупный пожар.

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Комментарии
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СС
Сергей Сумин
Киев пора рушить, стереть его,сравнять с землёй,он больше не Русский,а вместе с ним и Львов,Житомир,и другие города,и закрыть хохлам ВСЕ границы по периметру. От туда на запад пожалуйста,а туда ни одного не пускать. Ни по морю,ни по суше,ни по воздуху
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12 час.
ВТ
Вячеслав Тужиков
А что мешало это делать  зимой и весной 2022 года?
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5 час.

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