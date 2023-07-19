Армия РФ продолжает наносить удары возмездия: ракеты ликвидируют объекты ВСУ
Мощнейшие взрывы этой ночью были слышны в Одессе. Ракета попала в нефтебазу. На месте образовался крупный пожар.
Комментарии
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Киев пора рушить, стереть его,сравнять с землёй,он больше не Русский,а вместе с ним и Львов,Житомир,и другие города,и закрыть хохлам ВСЕ границы по периметру. От туда на запад пожалуйста,а туда ни одного не пускать. Ни по морю,ни по суше,ни по воздуху
А что мешало это делать зимой и весной 2022 года?
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