Армия РФ продолжает наносить удары возмездия: ракеты ликвидируют объекты ВСУ

СС

Сергей Сумин

Киев пора рушить, стереть его,сравнять с землёй,он больше не Русский,а вместе с ним и Львов,Житомир,и другие города,и закрыть хохлам ВСЕ границы по периметру. От туда на запад пожалуйста,а туда ни одного не пускать. Ни по морю,ни по суше,ни по воздуху