Вембаньяма набрал 20 очков за «Сан-Антонио» в дебютном предсезонном матче НБА

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма показал в первом предсезонном матче уверенную игру. В ночь на 10 октября в Оклахоме прошел предсезонный матч НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» встречалась с «Сан-Антонио Спёрс».
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