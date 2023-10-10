Вембаньяма набрал 20 очков за «Сан-Антонио» в дебютном предсезонном матче НБА

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма показал в первом предсезонном матче уверенную игру. В ночь на 10 октября в Оклахоме прошел предсезонный матч НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» встречалась с «Сан-Антонио Спёрс».