Число зимних чартеров в Таиланд увеличилось до 12 городов

Расширение зимних чартерных рейсов в Таиланд стало хорошей новостью для жителей России. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), Fun & Sun объявила об увеличении количества направлений до 12 городов вместо семи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии