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Число зимних чартеров в Таиланд увеличилось до 12 городов

Число зимних чартеров в Таиланд увеличилось до 12 городов

Расширение зимних чартерных рейсов в Таиланд стало хорошей новостью для жителей России. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), Fun & Sun объявила об увеличении количества направлений до 12 городов вместо семи.

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