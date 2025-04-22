НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих. Дальше – полуфинал Кубка с «Ноттингемом»

«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих. Дальше – полуфинал Кубка с «Ноттингемом»

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Астон Виллой» в 34-м туре АПЛ (1:1).  Серия без поражений «горожан» насчитывает уже 7 матчей – 5 побед и 2 ничьих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх