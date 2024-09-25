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Общественник Алекина: дефицит лекарств приведет в рецидиву муковисцидоза у детей

Общественник Алекина: дефицит лекарств приведет в рецидиву муковисцидоза у детей

Поставки препарата «Трикафта» в Россию для детей с муковисцидозом оказались под угрозой срыва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила три из четырех госконтрактов по жалобам фирмы Медицинская исследовательская компания (МИК), которая пообещала организовать экспорт аналогичного препарата «Трилекс» из Аргентины.

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