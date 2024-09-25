Общественник Алекина: дефицит лекарств приведет в рецидиву муковисцидоза у детей

Поставки препарата «Трикафта» в Россию для детей с муковисцидозом оказались под угрозой срыва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила три из четырех госконтрактов по жалобам фирмы Медицинская исследовательская компания (МИК), которая пообещала организовать экспорт аналогичного препарата «Трилекс» из Аргентины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии