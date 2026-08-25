❓ Можно ли приносить свою еду и напитки в кинотеатр? ➡️ Ответ: Сам по себе запрет на пронос в кинотеатр еды и напитков, приобретенных вне кинотеатра, не основан на законе.
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❓ Можно ли приносить свою еду и напитки в кинотеатр? ➡️ Ответ: Сам по себе запрет на пронос в кинотеатр еды и напитков, приобретенных вне кинотеатра, не основан на законе.
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