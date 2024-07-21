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Юрий Подоляка: Кто убил Ирину Фарион? Это же очевидно

Юрий Подоляка: Кто убил Ирину Фарион? Это же очевидно

Конфликт, о котором идет речь во втором скрине, случился в ноябре 2023 года. После чего ей стали угрожать радикалы из «Азова», а власть Зеленского, чтобы не потерять поддержку «пророссийских», начала ее травлю.

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