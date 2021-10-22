The Bell

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Причины и последствия резкого повышения ставки ЦБ, бизнес о локдауне и Михаил Кокорич в «Русских норм!»

Причины и последствия резкого повышения ставки ЦБ, бизнес о локдауне и Михаил Кокорич в «Русских норм!»

Повысив ставку на сразу на 0,75 пункта, ЦБ показал, что умеет удивлять. Что стоит за неожиданным решением и что оно значит для инвестора? В России на фоне новых рекордов заболеваемости вводятся самые жесткие оковидные ограничения с весны 2020 года.

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