Причины и последствия резкого повышения ставки ЦБ, бизнес о локдауне и Михаил Кокорич в «Русских норм!»

Повысив ставку на сразу на 0,75 пункта, ЦБ показал, что умеет удивлять. Что стоит за неожиданным решением и что оно значит для инвестора? В России на фоне новых рекордов заболеваемости вводятся самые жесткие оковидные ограничения с весны 2020 года.