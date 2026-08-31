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Том Ли из Fundstrat рассматривает $6000 как реалистичную цель для Ethereum в 2026 году

Том Ли из Fundstrat рассматривает $6000 как реалистичную цель для Ethereum в 2026 году

Эфириум продолжил сильный рост, перейдя из рук в руки в диапазоне от $2440 до $2465 после роста на 34% за последние 30 дней.

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