Том Ли из Fundstrat рассматривает $6000 как реалистичную цель для Ethereum в 2026 году

Эфириум продолжил сильный рост, перейдя из рук в руки в диапазоне от $2440 до $2465 после роста на 34% за последние 30 дней.
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