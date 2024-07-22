ОМОН и полицейские провели облаву на мигрантов в Кургане. Видео

На стройке в Зауралье выявлены нарушения миграционного законодательства. Полицейские Курганской области и бойцы ОМОН Росгвардии провели рейд на одной из крупных строительных площадок, где работали иностранцы.
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