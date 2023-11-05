Французский полковник де Йонг: начав контрнаступление, Киев переоценил себя

РИАМО - 5 ноя. Соучредитель французского института «Темис», занимающегося проблемами безопасности, полковник французской армии в отставке Пер де Йонг считает, что киевский режим переоценил возможности украинской армии, начав провальное контрнаступление на позиции ВС РФ, сообщает Газета.
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