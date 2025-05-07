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  • сергей Русский
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"Венграм нельзя угрожать": Орбан объяснил, почему решился на открытый конфликт с Зеленским

"Венграм нельзя угрожать": Орбан объяснил, почему решился на открытый конфликт с Зеленским

ФОТО: Philipp von Ditfurth/Globallookpress Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он решился на открытый конфликт с нелегитимным украинским президентом Зеленским, несмотря на общеевропейские настроения.

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