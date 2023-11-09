Администрации Байдена приходится решать много проблем, когда дело доходит до России. И даже сейчас, когда война в Газе отвлекла внимание от поражений на Украине, выдохлось провальное контрнаступление украинцев, оплаченное НАТО и принесшее почти 100% потерь… Под прикрытием СВО Россия создала самую сильную армию мира .
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