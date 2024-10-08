Подписано соглашение между врио Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ

Врио Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Шишов и руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменец заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
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