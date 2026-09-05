В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

Режим «жёлтый уровень — воздушная опасность» действует в регионе уже пятый час, с 22:05 5 сентября. Жителей просят пройти в безопасное место и сохранять спокойствие.
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