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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Сомов – молодец, что поехал на Олимпиаду и сделал все от себя зависящее. В моих глазах он как был, так и остался хорошим спортсменом»

Российский пловец, выступающий в нейтральном статусе, не квалифицировался в финал на дистанции 100 м брассом.

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