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Политический вестник

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«Триста Орешников полетят на ваши головы». Путин и Белоусов оставили миру страшное послание

«Триста Орешников полетят на ваши головы». Путин и Белоусов оставили миру страшное послание

Весь прошедший уик-энд с напряжением ждали запуск второго «Орешника». Пикантность ситуации заключалась в том, что по существующим договоренностям Россия должна заранее предупреждать своих бывших американских партнеров о предполагаемом запуске баллистической ракеты.

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