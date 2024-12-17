«Триста Орешников полетят на ваши головы». Путин и Белоусов оставили миру страшное послание

Весь прошедший уик-энд с напряжением ждали запуск второго «Орешника». Пикантность ситуации заключалась в том, что по существующим договоренностям Россия должна заранее предупреждать своих бывших американских партнеров о предполагаемом запуске баллистической ракеты.