РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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МГПУ в Ростокине начал сотрудничество с Педагогическим университетом Центрального Китая

Московский городской педагогический университет в районе Ростокино заключил соглашение о сотрудничестве с Педагогическим университетом Центрального Китая (КНР), одним из ведущих учебных заведений в Китае.

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