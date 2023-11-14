МГПУ в Ростокине начал сотрудничество с Педагогическим университетом Центрального Китая

Московский городской педагогический университет в районе Ростокино заключил соглашение о сотрудничестве с Педагогическим университетом Центрального Китая (КНР), одним из ведущих учебных заведений в Китае.
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