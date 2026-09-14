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Селин Дион вернулась на сцену после тяжёлой болезни и спела 25 песен за два часа

Селин Дион снова вышла на сцену. 12 сентября на арене Plenitude в Нантере под Парижем певица открыла концертную серию Celine Dion Paris 2026 и за 2 часа 15 минут исполнила 25 песен.

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