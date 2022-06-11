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Вучич ответил Шольцу на слова о необходимости признать независимость Косово для вступления в ЕС

Вучич ответил Шольцу на слова о необходимости признать независимость Косово для вступления в ЕС

Во время совместной пресс-конференции сербский президент Александр Вучич ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на слова о необходимости признать независимость Косово для вступления в ЕС.

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