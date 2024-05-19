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Закон принят, но никаких решений о конфискации активов России не последовало – Госдеп подтвердил

Закон принят, но никаких решений о конфискации активов России не последовало – Госдеп подтвердил

Зря Америка суетилась, конфисковать российские активы она теперь не может! Они уж и закон приняли, обе палаты поддержали, президент подписал, а толку – ноль! Внезапно оказалось, что США предусмотрели далеко не всё, и теперь их усилия пошли прахом: все полномочия у Байдена есть, а вот воспользоваться ими он не может!.

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