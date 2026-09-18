Россия начала останавливать морское снабжение боевиков в июле, то есть всего лишь два месяца назад. А результат уже есть: у Киева физически заканчиваются деньги на финансирование войны.
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