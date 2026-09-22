Лавров подчеркнул глобальность форума о фейках в центре «Россия»

Форум «Диалог о фейках 4.0» в Национальном центре «Россия» собрал 2000 фактчекеров из 80 стран. Участники обсудили борьбу с дезинформацией и мошенничеством в интернете.
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