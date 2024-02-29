Песков: послание Путина во многом можно считать предвыборной программой

Как рассказал в эфире «Первого канала» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию и как действующий лидер, и как кандидат в президенты.
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