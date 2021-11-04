Комсомольская правда

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Ученые уверяют, что силу притяжения, возникающую между незнакомыми людьми, можно измерить

Ученые уверяют, что силу притяжения, возникающую между незнакомыми людьми, можно измерить

Сердца, которые начинают биться, что называется, в унисон, и легкая испарина у обоих или, выражаясь научным языком, синхронизация пульса и потоотделения весьма надежно свидетельствуют о том, что люди, встретившиеся впервые, понравились друг другу.

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