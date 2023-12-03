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Николь Кидман, Ким Кардашьян, Ева Лонгория среди гостей, Карди Би на подиуме на показе Balenciaga

Николь Кидман, Ким Кардашьян, Ева Лонгория среди гостей, Карди Би на подиуме на показе Balenciaga

В Лос-Анджелесе 2 декабря состоялся показ новой осенней коллекции Balenciaga. Посмотреть на модное шоу пришли многие звезды: Николь Кидман, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, девушка Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти, Сальма Хайек, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Эшли Грэм и другие.

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