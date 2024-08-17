Trump Is Committing ‘Political Suicide’

Longtime GOP pollster Frank Luntz said he is seeing a “broad shift” in the 2024 polls toward Kamala Harris as she rides her “intensity advantage” and as Donald Trump increasingly commits “political suicide,” The Hill reports.
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