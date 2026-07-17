Одесса, Сумы и Николаев под атакой: под ударом оказались военные объекты

В Одессе ночью и утром 17 июля зафиксировано несколько серий взрывов. Под ударом оказались объекты в городе, после чего в одном из районов наблюдалось сильное задымление, сообщает "Лента новостей Крыма" со ссылкой на telegram-канал SHOT.
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