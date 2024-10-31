«Русские клещи», безжалостные и беспощадные: Генштаб ВСУ со страхом ждет донесений из-под Курахово

Радомир Маркуш 30 октября 2024 г., 17:14 На Южном-Донецком участке фронта в ближайшие дни может захлопнуться самый большой «котел» в ходе СВО Армия России продолжает успешное наступление на Южно-Донецком направлении.
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