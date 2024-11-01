Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал поддерживать молодых участников спецоперации. О важности поддержки военнослужащих глава правительства напомнил на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым, передает 1 ноября ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии