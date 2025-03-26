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«Если в команде создана правильная атмосфера, даже один человек может многое изменить». Ральф Шумахер – об уходе Ньюи и Маршалла из «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что австрийская команда до сих пор не может оправиться от ухода Эдриана Ньюи в «Астон Мартин», следствием чего и стала потеря лидирующих позиций в «Формуле-1»: «Если в команде создана правильная атмосфера, даже один человек может многое изменить.

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