Каковы особенности и минусы високосного года Дракона 2024, чего ждать знакам восточного календаря Алёна ЮрьеваСкоро восточный календарь будет приветствовать год Зеленого Деревянного Дракона – високосный период, обещающий новые возможности и перемены.