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Татар-информ

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Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

Фото предоставлено Федерацией велоспорта России Представительница Татарстана Жаннет Галиева стала победительницей первенства России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору» среди девушек 13–14 лет.

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