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В Архангельской области продолжается реализация спецпроекта «Вызов»

В Архангельской области продолжается реализация спецпроекта «Вызов»

Он направлен на содействие семьям в преодолении трудных жизненных обстоятельств.Как заявил министр труда, занятости и социального развития региона Владимир Торопов, с 2026 года инициатива перешла на качественно новый уровень.

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