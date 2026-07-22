В Архангельской области продолжается реализация спецпроекта «Вызов»

Он направлен на содействие семьям в преодолении трудных жизненных обстоятельств.Как заявил министр труда, занятости и социального развития региона Владимир Торопов, с 2026 года инициатива перешла на качественно новый уровень.
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