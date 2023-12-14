Deutsche Bank вместе с Galaxy Digital и Flow Traders собираются выпустить стейблкоин евро

DWS, подразделение Deutsche Bank по управлению активами, в сотрудничестве с Galaxy Digital и Flow Traders, ведущими компаниями на финансовом рынке, анонсировали создание нового совместного проекта для выпуска стейблкоина, привязанного к евро.
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