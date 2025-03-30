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"Им вбили в голову": Жириновский указал на главный обман Украины

"Им вбили в голову": Жириновский указал на главный обман Украины

Создатель ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл, как Запад обманул Украину. Целой стране внушили, что она борется за свою независимость, хотя произошло ровно обратное.

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