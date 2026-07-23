«Лето в Татарстане»: триатлон, «Гонка Героев», День ВМФ и Праздник Огурца

В последние выходные июля в Татарстане можно поучаствовать в триатлоне, пройти полосу препятствий, услышать авторские песни, а также отведать варенье из огурцов, отметить День ВМФ, принять участие в семейных праздниках, мастер-классах и ботанической ярмарке.
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