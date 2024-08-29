День Спаса Нерукотворного (Ореховый Спас) по православному календарю

© РИА Новости / Сергей Пивоваров Верующие у иконы "Спас Нерукотворный" 29 августа (16 августа по старому стилю) Русская православная церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа в 944 году.
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