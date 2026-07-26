Россия запустила программу разработки подводных лодок пятого поколения

В России началась новая эра подводного флота — запуск программы разработки стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения стартует в России, заявил главнокомандующий Военно-морского флота России Александр Моисеев 26 июля в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
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