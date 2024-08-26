Отечественные самолеты в аэропорту Домодедово. Август 2024

Увы, отечественные самолеты в гражданской авиации сейчас можно встретить нечасто. За годы, прошедшие с развала СССР, сумели наладить массовое производство только одного типа — «Суперджет», который сейчас в очередной раз хотят во что-то переименовать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)