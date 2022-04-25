Эксперт: «Не уверен, что есть тренер, которого Дюрэнт и Ирвинг будут уважать»

Известный эксперт НБА Джефф Гудман заявил, что не имеет значения, кто будет главным тренером «Бруклином», поскольку нет такого специалиста, которого Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг стали бы уважать.

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