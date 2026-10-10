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Аргументы недели

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Цена некачественного бетона: как махинации с госзаказом в Шерегеше обернулись для экс-чиновника реальным тюремным сроком

Цена некачественного бетона: как махинации с госзаказом в Шерегеше обернулись для экс-чиновника реальным тюремным сроком

Шерегеш — это не просто популярный горнолыжный курорт, но и точка притяжения значительных бюджетных средств, направленных на развитие инфраструктуры.

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