Внимание! Запорожское направление! ВСУ готовится к мощному наступлению ВС РФ

Волошин заявил, что российская армия планирует начать наступление на Запорожье в ближайшие дни. Станислав Бунятов, боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", сообщил, что российские войска уже начали прорыв на Запорожском фронте и продвинулись на несколько километров в районе Гуляйполя.
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