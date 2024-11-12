Внимание! Запорожское направление! ВСУ готовится к мощному наступлению ВС РФ

Волошин заявил, что российская армия планирует начать наступление на Запорожье в ближайшие дни. Станислав Бунятов, боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", сообщил, что российские войска уже начали прорыв на Запорожском фронте и продвинулись на несколько километров в районе Гуляйполя.